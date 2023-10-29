В Госдуме просят Дагестан не вестись на провокации на фоне событий на Ближнем Востоке

По словам депутата нижней палаты парламента Хизри Абакарова, жителям Республики Дагестан не следует поддаваться провокациям, пытающиеся из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке разжечь в регионе межнациональную рознь. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что за подобные поступки позже будет стыдно.

По мнению парламентария, у провокаторов имеются меркантильные цели, применяются любые методы.

Напомним, что в республике состоялось несколько несанкционированных акций в поддержку Палестины, а также десятки человек пришли к отелю, где отдыхали израильтяне. Конфликт был урегулирован органами правопорядка.