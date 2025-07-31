В Госдуме раскрыли ситуацию с маркировкой ИИ-фейков

На фоне растущей угрозы дипфейков российский парламентарий предложил стратегический подход к защите цифрового пространства. Председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский в интервью Pravda.Ru заявил , что единственным надежным решением против ИИ-подделок станет маркировка оригинального контента.

Он пояснил, что технология распознавания фейков скоро исчерпает себя: нейросети развиваются так быстро, что визуальная разница между реальными и сгенерированными видео/аудио исчезнет.

По мнению парламентария, хотя технология маркировки неизбежно появится в России «рано или поздно», ее внедрение отложено. На ближайшее время ключевыми мерами станут цифровая гигиена (особенно в школах) и антимошеннические инициативы правительства.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал TikTok на 6 млн руб. за нарушение закона о деятельности в интернете.