Риелторы назвали пенсионеров «красным маркером» на рынке недвижимости из-за «эффекта Долиной»

Российские риелторы ввели в профессиональный лексикон тревожный термин — «красный маркер». Так они теперь обозначают сделки по купле-продаже недвижимости, в которых продавцами выступают пенсионеры.

В интервью ТАСС вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников объяснил, что покупатели стали массово избегать таких сделок и многие из них просто не доходят до финального оформления.

Основная причина — опасения покупателей стать жертвами мошенничества или впоследствии столкнуться с оспариванием сделки в суде.

«Если собственник пожилого возраста, пенсионного либо просто предпенсионного возраста продает свою квартиру, при этом не приобретает одновременно никакой альтернативной жилой площади, и не дай бог эта квартира у него еще является единственным жильем, то, скорее всего, такую квартиру сейчас на рынке не продать», — отметил Банников.

Такая ситуация сама по себе вызывает у покупателей много вопросов и подозрений, отметил эксперт.

Он отметил, что волна повышенной осторожности настигла рынок после громкого судебного дела певицы Ларисы Долиной. История, в которой артистка оспаривала законность сделки со своей квартирой, сформировала у широкого круга покупателей устойчивое представление о высоких рисках при покупке жилья у пенсионеров.

Несмотря на эту негативную тенденцию, рынок недвижимости в целом продолжает работать. Большинство успешных сделок по-прежнему заключаются с продавцами среднего возраста. Люди, хоть и с осторожностью, но продолжают покупать и менять жилье, даже в условиях сохраняющихся высоких ставок по ипотеке.

Однако для пенсионеров, желающих продать свою недвижимость, ситуация значительно усложнилась, и им теперь приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы доказать чистоту и надежность планируемой сделки.

Ранее сообщалось, что суды стали отказывать пенсионеркам, пытающимся вернуть квартиры по «схеме Долиной».