По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, за идею разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории нашей страны генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга следует судить. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он уточнил, что западные кураторы Незалежной не дадут возможности использовать их вооружение по военным целям на территории нашей страны.

По мнению парламентария, Столтенберга необходимо судить за такие идеи, поскольку они толкают мир к катастрофе.

Напомним, что ранее генсек НАТО высказал идею о пересмотре военным блоком условий, на которых они передают киевскому режиму вооружение. При этом решение необходимо принять в ближайшее время, когда боевые действия проходят возле границы Харьковской области. По мнению генсека альянса, в связи с ограничениями украинской армии сложнее защитить свои территории.