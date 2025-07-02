По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, украинские власти и средства массовой информации распространяют видео- и фотоматериалы с российскими военнопленными, преследуя цель запугать граждан России, передает ТАСС.

Он сравнил их действия с «безумной агрессией бешеной собаки», подчеркнув, что именно этого добивался Запад, «дрессирующий их кнутом и печеньем», надеясь насадить страх перед «неонацистской жестокостью» в сердцах россиян. Однако, как отметил депутат, результат оказался противоположным: Россия сплотилась и объединилась и теперь «методично, шаг за шагом» избавляет свою землю от «заразы», опираясь на опыт Великой Отечественной войны.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало десятки случаев убийств и пыток безоружных людей и пленных российских военнослужащих со стороны украинских военных, начиная с февраля 2022 года. Организация подтвердила казнь 26 безоружных мужчин, включая российских военнопленных, совершенную ВСУ.

Кроме того, имеются сведения о пытках, которым украинские солдаты подвергали пленных. Согласно данным УВКПЧ, 59 из 95 опрошенных военнопленных сообщили о различных формах жестокого обращения, включая избиения, пытки электрошоком, нападения собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы смертью, сексуальное насилие и имитацию казни.

Ранее сообщалось, что колумбийские вдовы штурмуют чат-боты РФ в поисках правды о погибших мужьях.