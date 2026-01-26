В Госдуме заявили об утрате промежуточного звена между школой и тюрьмой

В российском обществе назрела острая дискуссия о методах воспитания подростков, переступающих закон. По мнению депутата Виталия Милонова, нынешняя система страдает от излишней мягкости и утратила важнейший инструмент воздействия — специальные учебно-воспитательные учреждения, так называемые интернаты для трудновоспитуемых. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эта мера, считает он, была действенным промежуточным звеном между обычной школой, не приспособленной для работы с девиантным поведением, и колонией для несовершеннолетних.

Суть претензии парламентария в том, что современный гуманистический подход, упразднивший подобные заведения, оставил общество без эффективного рычага. В результате, как полагает Милонов, так называемые «гопники» и «малолетние подонки», дестабилизирующие учебный процесс и терроризирующие сверстников, избегают должного и немедленного исправительного воздействия. Их поведение остается безнаказанным до тех пор, пока не перейдет в уголовно наказуемую плоскость, что, по сути, напрямую ведет их к тюрьме, минуя важный этап перевоспитания.

Последствием такой ситуации депутат видит не только рост беспредела среди молодежи, но и общее ослабление дисциплины. В качестве решения Милонов указывает на необходимость не только возвращения специальных интернатов как исправительной меры, но и на общее ужесточение подходов, включая снижение возраста уголовной ответственности. Это, по его замыслу, должно создать более четкую и суровую градацию наказаний, где у подростка будет выбор: исправиться в закрытом учебном заведении или отправиться в колонию.

