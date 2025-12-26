Подросток в наркотическом опьянении зарезал двух своих родственников в Перми

В Пермском крае вынесен приговор по резонансному уголовному делу об убийстве двух пожилых людей. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, 16-летний подросток приговорен к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство своих родственников.

Трагический инцидент произошел 12 мая. Как установило следствие, несовершеннолетний в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Под воздействием психоактивных веществ он решил расправиться с близкими. Взяв нож, подросток нанес несколько ударов сначала своей бабушке, а затем дяде. Оба потерпевших скончались от полученных ранений на месте преступления. Подростка оперативно задержали и взяли под стражу в качестве меры пресечения. В ходе судебного разбирательства его действия были квалифицированы как убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью. Суд, учтя возраст подсудимого, но также тяжесть и мотивы содеянного, назначил максимально возможное для несовершеннолетнего наказание — 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор еще может быть обжалован в установленном порядке.