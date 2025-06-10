В госпитале МВД в Москве загорелась серверная: 500 человек эвакуировали

Из здания Главного клинического госпиталя МВД России в Москве после возгорания серверной на минус первом этаже хирургического корпуса эвакуировали около 500 человек, сообщил Mash.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) стало короткое замыкание. В результате пожара здание оказалось обесточенным. На месте инцидента работают специалисты МЧС и спасательные службы.

В беседе с ТАСС представитель экстренных служб уточнил, что среди эвакуированных — 170 человек персонала.

Основной лечебно-профилактический и научно-методический центр внутренних войск МВД России был создан в 1924 году изначально как приемный покой при дивизии особого назначения. С 1948 года ему был присвоен статус военного госпиталя.

В структуру медицинского учреждения входят четыре отделения, более тридцати специализированных отделений, медицинский отряд особого назначения и батальон обеспечения.

Госпиталь предоставляет медицинскую помощь как сотрудникам МВД и их семьям, так и пенсионерам ведомства и гражданским лицам на договорной основе. Этот госпиталь является ведущим учебно-методическим центром в системе медицинской службы МВД России.

Ранее сообщалось, что в Москве вспыхнул крупный пожар рядом с метро «Кунцевская».