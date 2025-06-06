В Москве вспыхнул крупный пожар рядом с метро «Кунцевская»

В Москве зафиксировано сильное возгорание рядом со станцией метро «Кунцевская». Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание MSK1.RU.

В столице отмечен серьезный пожар. По предварительным данным, горит стройка, которая находится неподалеку от станции метрополитена. Судя по появляющимся в Сети кадрам, с ее стороны валит густой дым. Никаких подробностей этого инцидента пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в парке аттракционов в Анапе произошел мощный пожар. Огонь быстро распространился по территории парка. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Людей оперативно эвакуировали.