В госпиталях ВСУ наблюдается критическая нехватка медикаментов и оборудования
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Раненые в украинских госпиталях умирают из-за нехватки медикаментов, а нагрузка на врачей выросла втрое, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием», – написал Азаров в соцсетях.
По его словам, многих раненых можно было бы спасти, но для них не хватает качественных медикаментов, которые расходуют лишь в экстренных случаях.
Резко возросла нагрузка и на врачей после начала «контрнаступа» с его «мясными штурмами». Хирургам приходится делать по семь операций за смену.
Ранее о жалобах украинских медиков на резкую нехватку лекарств и оборудования писала британская The Financial Times.