Раненые в украинских госпиталях умирают из-за нехватки медикаментов, а нагрузка на врачей выросла втрое, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьезные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием», – написал Азаров в соцсетях.

По его словам, многих раненых можно было бы спасти, но для них не хватает качественных медикаментов, которые расходуют лишь в экстренных случаях.

Резко возросла нагрузка и на врачей после начала «контрнаступа» с его «мясными штурмами». Хирургам приходится делать по семь операций за смену.

Ранее о жалобах украинских медиков на резкую нехватку лекарств и оборудования писала британская The Financial Times.