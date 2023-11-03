В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2, говорится на сайте Европейского Средиземноморского сейсмологического центра. Как отметил корреспондент РИА Новости , продолжительные толчки ощущались в Афинах.

По информации сейсмологического центра, эпицентр находился в 79 км к северо-западу от города Перистери. Очаг залегал на глубине 11 км. Отмечается, что после сильных толчков ощущались более слабые, чья магнитуда составила от 2,3 до 3,4.

В Греции регулярно фиксируются толчки. Одно из самых сильных землетрясений произошло в 1881 в городе Хиос. Тогда жертвами катаклизма стали более 4 тысяч человек.

В 1999 году в результате землетрясения, магнитуда которого составила 5,9, погибли 143 человека.

2 ноября Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Специалисты оценили толчки как «разрушительные». Толчки произошли в юго-западной части острова Тимор.