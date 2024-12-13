В ГУФССП России по Московской области рассказали о гарантиях для участников СВО

В Главном управлении ФССП России по Московской области рассказали о гарантиях для участников спецоперации. Это прекращение исполнительных производств о взыскании кредитов на сумму до 10 миллионов рублей при заключении контракта с 1 декабря 2024 года с Минобороны РФ и приостановление исполнительных производств по другим категориям в отношении участников СВО и их близких родственников за исключением требований по алиментам, а также о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Подать соответствующее заявление можно на сайте Главного управления через интернет-приемную. Для этого нужно выбрать в теме «Обращение участника СВО». Также это можно сделать на портале Госуслуг, выбрав раздел «Иное», далее «Приостановить исполнительное производство», далее «Участие в боевых действиях».

Помимо этого, участник СВО или его близкий родственник может подать личное обращение — в подразделение или аппарат Главного управления, в пункте отбора на службу по контракту через дежурного сотрудника органов принудительного исполнения.