В ГУР Украины отказались комментировать ЧП на Крымском мосту

Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов не стал комментировать ЧП, случившееся этим утром на Крымском мосту.

В комментарии изданию «Общественное. Новости» Юсов лишь привел слова своего шефа Кирилла Буданова, назвавшего мост, соединяющий Краснодарский край с Крымом, «лишней конструкцией».

Для представителей украинских властей является стандартной практикой не признавать напрямую удары по гражданским объектам России. Так, в частности, было после удара ВСУ по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом.

Сегодня утром в результате инцидента на Крымском мосту погибла семейная пара. Серьезные травмы получила дочь погибших. В настоящее время 14-летняя девочка доставлена в больницу, угрозы ее жизни нет.