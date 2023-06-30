В Хабаровском крае тигр напал на рабочего-лесоруба

Коллеги помогли мужчине отбиться от хищника. Они включили бензопилу и отогнали ею зверя от его жертвы.

Происшествие случилось неподалеку от поселка Золотой, который расположен в муниципальном районе имени Лазо. Там лесозаготовительная бригада вела вырубку леса. Когда один из вальщиков отошел в сторону от техники, ему в ногу из засады вцепился взрослый тигр.

Сведения об этом появились в соцсетях, а также были распространены региональным управлением охотничьего хозяйства. Отмечается, что животное было очень худым и изможденным. Благодаря энергичным действиям других рабочих лесоруба удалось спасти, он получил легкие ранения.