В Хакасии домашний пес проскользнул в открытую дверь и искусал семилетнюю девочку

В Хакасии домашняя овчарка напала на семилетнюю девочку. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, 15 ноября в Черногорске трехлетняя овчарка воспользовалась открытой дверью дома и выбежала на улицу. Там животное напало на ребенка.

Спас девочку проходивший мимо подросток — юноша смог отогнать агрессивную собаку и вызвал бригаду скорой помощи.

Девочку доставили в больницу с множественными укусами. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С хозяйкой собаки проводятся необходимые следственные действия.

Прокуратура города Черногорска начала проверку соблюдения нормативных требований по обеспечению безопасности несовершеннолетних на территории муниципального образования.

