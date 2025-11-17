В Хакасии домашний пес проскользнул в открытую дверь и искусал семилетнюю девочку
В Хакасии домашняя овчарка напала на семилетнюю девочку. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По информации ведомства, 15 ноября в Черногорске трехлетняя овчарка воспользовалась открытой дверью дома и выбежала на улицу. Там животное напало на ребенка.
Спас девочку проходивший мимо подросток — юноша смог отогнать агрессивную собаку и вызвал бригаду скорой помощи.
Девочку доставили в больницу с множественными укусами. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С хозяйкой собаки проводятся необходимые следственные действия.
Прокуратура города Черногорска начала проверку соблюдения нормативных требований по обеспечению безопасности несовершеннолетних на территории муниципального образования.
Ранее сообщалось, что в Иркутске бездомные собаки напали на школьников.