В Хакасии ищут пятерых детей, ушедших в тайгу за орехами
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Спасатели МЧС России ищут пятерых детей, пропавших в тайге в Хакасии, сообщили ТАСС в министерстве.
Подростки 13-15 лет из деревни Нижний Матур в Таштыпском районе отправились в тайгу за кедровыми орехами. На связь они не выходили более десяти часов.
Родственники попробовали организовать поиски самостоятельно, но найти детей они не смогли и обратились за помощью в МЧС.
На поиски выдвинулись спасатели из Абакана. Они будут искать пропавших детей с земли и с воздуха. К операции привлечено 39 человек и пять единиц техники.