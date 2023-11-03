В ХАМАС выразили готовность обменять всех пленных

Палестинское движение ХАМАС готово к немедленной сделке по обмену всеми пленными с Израилем, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC.

«Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключенные отправились домой», – сказал Хамад.

Он уточнил, что речь идет в том числе и о заложниках, захваченных во время нападения ХАМАС на Израиль.

При этом Хамад заверил, что ХАМАС продолжит вести боевые действия против Израиля, поскольку считает борьбу с оккупацией своим законным правом, закрепленным международными нормами.