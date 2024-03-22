В Харькове начались проблемы с электроэнергией после пятнадцати прогремевших взрывов

Сегодня ночью и утром в Харькове насчитали порядка 15 взрывов, после чего город стал испытывать проблемы со светом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил харьковский мэр Игорь Терехов.

Ночью воздушная тревога была объявлена в ряде украинских регионов. Жители некоторых городов слышали взрывы на территории своих населенных пунктов. Воздушные удары не обошли стороной и Харьков, это подтвердил его градоначальник.

«В настоящее время около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом», - написал он в своем микроблоге.

Терехов добавил, что в некоторых местах после взрывов вспыхнули пожары.

Ранее военный эксперт Марочко сообщил, что иностранные наемники начали брать под свой контроль харьковские промышленные предприятия. В частности, на один из-заводов приехала группа из 30 военных, которые говорили между собой исключительно на польском языке. Бойцы сменили украинскую военизированную охрану, которая раньше контролировала это предприятие.