Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что село Крынки стало символом бездушия и безразличия киевских властей к судьбе своих солдат.

«С другой стороны Крынки — это символ героизма, самоотдачи и подвига российских военных, защитивших мирное население и не оставивших врагу никаких шансов на продвижение вглубь региона», — отметил депутат.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении зачистки территории села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Здесь украинские морпехи пытались создать плацдарм для дальнейшего наступления. По словам Шойгу, потери украинских военных в сражении за это село составили 3600 человек.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках. Глава региона передал низкий поклон освободившим село героям от имени всех жителей Херсонщины.