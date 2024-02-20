Шойгу сообщил о зачистке территории в Крынках

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на территории Крынок проводится зачистка территории. Соответствующее заявление он сделал в ходе недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Сообщается, что министр со ссылкой на командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского заявил о том, что Крынки полностью перешли под контроль российских ВС

Шойгу также добавил, что украинские солдаты остались на территории в единичных количествах, и российская армия предлагает им сдаться в плен. Уточняется, что для этого они применяются громкоговорители, листовки и СМС.

«Где-то один остался, где-то два остались, конечно, им всем предлагают сдаться…», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее военный эксперт Конашенков рассказал, что российская армия будет делать после взятия Табаевки.