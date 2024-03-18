В Херсонской области три украинца принесли домой найденный FPV-дрон и погибли при его разборке

В селе Львово Бериславского района три мужчины погибли, пытаясь разобрать FPV-дрон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли найденный ранее дрон домой и взялись его разбирать. Общение с техникой привело к трагическим последствиям. Боеприпас беспилотника сдетонировал, произошел взрыв. Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу.

Бериславский район Херсонской области находится на правом берегу Днепра и в настоящее время контролируется украинскими властями.

Российские войска регулярно наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Взрывы в Херсоне фиксировались и сегодня, и накануне.