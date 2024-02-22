В Херсонской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус

Украинские военные атаковали с помощью FPV-дрона движущийся маршрутный автобус в Херсонской области, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Нападение произошло на дороге Новая Каховка — Тополевка. Водитель заметил опасность и сумел вовремя сманеврировать, благодаря чему беспилотник не попал в автобус, а взорвался снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и пассажирка.

Женщина доставлена в больницу, а мужчине оказали медпомощь на месте.

По данным Сальдо, за минувшие сутки ВСУ выпустили 50 артиллерийских снарядов по гражданским объектам в населенных пунктах Херсонской области.

Ранее сообщалось, что во Львове подпольщики дотла сожгли завод по производству беспилотников.