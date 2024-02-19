В Львове подпольщики дотла сожгли завод по производству БПЛА
Фото: [соцсети]
В ночь с субботы на воскресенье львовские подпольщики нейтрализовали охрану на Львовском заводе по адресу Антоновича, 116, после чего облили здание бензином и сожгли его дотла, сообщает телеграм-канал «Сварщики».
Пожар бушевал на площади более 400 кв.м.
Отмечается, что в украинских пабликах эта новость прошла одной строкой, и в ней не сообщалось о специализации завода.
На самом деле сожженное предприятие производило до 5 тысяч беспилотников в месяц на нужды ВСУ. Среди были «Фурия», «Лелека» RAM II UAV и другие модели БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские войска наносят удары по военной инфраструктуре Украины. В том числе, отмечалось, что взрывы прозвучали в Львове.