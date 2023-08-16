В Херсонской области уничтожили десант ВСУ на четырех катерах

Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили четыре быстроходных плавсредства с десантом до 20 бойцов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Легкомоторные катера с десантом были обнаружены беспилотниками в районе острова Мелкий.

После этого артиллеристы и операторы БПЛА нанесли огневой удар по скоплению противника.

Источник РИА Новости сообщил, что за минувшие сутки группировка «Днепр» уничтожила РСЗО «Град», два минометных расчета и 38 военнослужащих ВСУ.