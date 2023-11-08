В «Хезболле» заявили о более чем сотне подбитых израильских танков
Фото: [Викимедиа]
В ливанском шиитском движении «Хезболла» утверждают, что за месяц с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке им удалось подбить 119 израильских танков «Меркава».
Речь идет об уничтоженных или серьезно поврежденных машинах.
В Израиле данную информацию не удостоили комментарием.
Накануне заместитель лидера «Хезболлы» шейх Наим Кассем в интервью телеканалу NBC News заявил, что организация усилит атаки по территории Израиля, чтобы снизить давление израильской армии на сектор Газа.