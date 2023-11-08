В «Хезболле» заявили о более чем сотне подбитых израильских танков

Безопасность

Фото: [Викимедиа]

В ливанском шиитском движении «Хезболла» утверждают, что за месяц с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке им удалось подбить 119 израильских танков «Меркава».

Речь идет об уничтоженных или серьезно поврежденных машинах.

В Израиле данную информацию не удостоили комментарием.

Накануне заместитель лидера «Хезболлы» шейх Наим Кассем в интервью телеканалу NBC News заявил, что организация усилит атаки по территории Израиля, чтобы снизить давление израильской армии на сектор Газа.

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