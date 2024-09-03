В Химках осудят машиниста экскаватора, по вине которого погиб рабочий

В Химках осудят 39-летнего машиниста экскаватора, который нарушил правила безопасности при ведении строительных работ, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел весной 2020 года. Обвиняемый работал машинистом экскаватора в одной из строительных компаний. В один из дней он перевозил по стройплощадке крупногабаритные полиэтиленовые трубы. В ходе работ груз упал на голову рабочего. В результате тот скончался.

В ГСУ СК России по Подмосковью напомнили, что трагедия произошла при выполнении работ по выносу сетей водоснабжения на объекте строительства железнодорожной линии.