В Химках выпал из окна 21 этажа и разбился насмерть 9-летний мальчик

В Химках мальчик в возрасте девяти лет выпал из окна квартиры, расположенной на двадцать первом этаже, и разбился насмерть. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.

По данным ведомства, трагедия произошла примерно в десять часов вечера четырнадцатого сентября. Ребенок подошел к окну, открыл его и выпал. От полученных травм он скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.