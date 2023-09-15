В Химках выпал из окна 21 этажа и разбился насмерть 9-летний мальчик
Фото: [©Валерий Мельников/РИА Новости]
В Химках мальчик в возрасте девяти лет выпал из окна квартиры, расположенной на двадцать первом этаже, и разбился насмерть. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.
По данным ведомства, трагедия произошла примерно в десять часов вечера четырнадцатого сентября. Ребенок подошел к окну, открыл его и выпал. От полученных травм он скончался на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.