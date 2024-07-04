В Химках задержали безработного с шестью килограммами наркотиков

В Химках задержали безработного жителя Иваново в возрасте двадцати лет с шестью килограммами наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый, в деревне Поярково. В ходе осмотра машины в кузове нашли лабораторное оборудование для производства наркотиков, а также контейнер с неустановленным веществом.

Как показала экспертиза, в контейнере находились прекурсоры наркотического вещества. Общая масса изъятого превысила шесть килограммов.

Задержанный рассказал, что в одном из мессенджеров познакомился с куратором, предложившим ему стать «варщиком» наркотиков. Производством запрещенных веществ он занимался в арендованном доме во Владычино.

На молодого человека завели уголовное дело и заключили его под стражу. Сейчас устанавливаются остальные участники противоправной деятельности.