В Химках задержали иностранца за мошенничество с авиабилетами

В Химках задержали иностранного гражданина за мошенничество с авиабилетами. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 56 лет. Женщина сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее деньгами в размере 24 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в группу по купле-продаже авиабилетов в одном из мессенджеров. После этого с ней связался якобы менеджер сообщества, которому женщина сообщила необходимые даты и требования к рейсу. Вскоре на электронную почту жительницы поступил электронный билет на самолет, а также реквизиты для оплаты. В день вылета в аэропорту женщина обнаружила, что билет поддельный.

По подозрению в совершении преступления задержали безработного приезжего в возрасте 20 лет. Злоумышленник во всем сознался. На молодого человека завели уголовное дело и арестовали его. Сейчас устанавливаются сообщники иностранца.