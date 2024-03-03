В Химках задержали мошенника, обманувшего страховые компании посредством поддельных ДТП

Органами правопорядка в Химках задержан один из аферистов, разводившего компанию «Ингосстрах» посредством подставных ДТП. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что злоумышленнику удалось обмануть не менее четырех страховых компаний на сумму почти 10 млн рублей.

Отмечается, что жертвами мошенника стали также компании «Росгосстрах», «Ренессанс страхование» и «Альфа-страхование». Всего было зафиксировано свыше 20 подобных эпизодов.

Добавляется, что на данный момент следователями устанавливаются личности его подельников, помогавших проворачивать преступные схемы. Злоумышленникам грозит наказание до 10 лет тюремного срока.