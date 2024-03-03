В Химках задержали мошенника, обманувшего страховые компании посредством поддельных ДТП
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Органами правопорядка в Химках задержан один из аферистов, разводившего компанию «Ингосстрах» посредством подставных ДТП. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что злоумышленнику удалось обмануть не менее четырех страховых компаний на сумму почти 10 млн рублей.
Отмечается, что жертвами мошенника стали также компании «Росгосстрах», «Ренессанс страхование» и «Альфа-страхование». Всего было зафиксировано свыше 20 подобных эпизодов.
Добавляется, что на данный момент следователями устанавливаются личности его подельников, помогавших проворачивать преступные схемы. Злоумышленникам грозит наказание до 10 лет тюремного срока.