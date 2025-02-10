В ХМАО ликвидировали открытый огонь в жилом здании

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел пожар в жилом доме с площадью возгорания 700 кв. м. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС через свой телеграм-канал.

Ведомство отметило, что сигнал о пожаре в одноэтажном многоквартирном доме, который находится в поселке Западный города Нягань, поступил на пульт диспетчера 10 февраля в 1:46 (9 февраля в 23:46 мск).

Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП через девять минут. С огнем удалось справиться примерно за два с половиной часа.

Согласно данным экстренных служб, пятеро человек покинули здание самостоятельно. Пострадавших в результате инцидента нет. В процессе ликвидации пожара работали 32 сотрудника и девять единиц техники. В 4:40 мск (6:40 по местному) МЧС объявило о завершении борьбы с открытым огнем в здании.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке спасатели МЧС эвакуировали 21 человека при пожаре на стройке.