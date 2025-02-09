Во Владивостоке при пожаре на стройке эвакуировали 21 человека

Спасатели МЧС эвакуировали 21 человека с территории загоревшегося здания во Владивостоке, говорится в сообщении главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Накануне на территории строящегося жилого корпуса на улице Некрасовская произошло возгорание. Пожар возник в хозяйственном корпусе. Известно об одном пострадавшем.

Как отметили в ведомстве, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и провели эвакуацию всех находившихся в здании. В результате инцидента один человек получил травмы.

Общая площадь пожара составила около 50 кв. метров. Вскоре спасателям удалось ликвидировать пожар.

Предварительные данные указывают на то, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, однако окончательные обстоятельства инцидента определят в процессе расследования.

Ранее на западе Москвы на территории бывшего здания электрозавода произошел пожар. Попавшие в огненную ловушку люди позже рассказали о том, как они эвакуировались.