Главный маркер развивающейся зависимости

Заведующий отделением специализированной клиники «Алкомед» Андрей Тюрин в беседе с журналистами издания «Лента.ру» объяснил, как выявить бытовое пьянство на этапе, когда пациент еще способен восстановить здоровье без радикального медицинского вмешательства. По словам специалиста, наиболее ранним и достоверным сигналом зарождающейся патологии является выраженный рост толерантности к спиртному. Если для достижения состояния опьянения человеку требуется существенно большая доза алкоголя, чем раньше, это свидетельствует о перестройке процессов в организме. Дополнительным опасным признаком служит угасание естественного рвотного рефлекса, что указывает на потерю способности организма отторгать токсины.

Поведенческие изменения и поиск поводов

Нарколог обратил внимание на то, что начинающий алкоголик постепенно включается в процесс постоянного поиска или искусственного создания причин для употребления алкоголя. Обычные бытовые события, такие как просмотр спортивного матча, поездка на природу, поход в баню или усталость после трудового дня, начинают использоваться в качестве официального оправдания выпивки. При отсутствии реального повода зависимый человек может спровоцировать конфликт или создать ситуацию, позволяющую ему на законных основаниях потянуться к стакану.

Потеря контроля и сопутствующие симптомы

Еще одной фундаментальной чертой бытового алкоголизма врач назвал утрату количественного контроля. Человек искренне планирует ограничить себя минимальной порцией алкоголя, однако после первого бокала теряет волевое управление ситуацией и продолжает пить. К перечню сопутствующих клинических проявлений Тюрин причислил регулярные амнезии после застолий, систематическую ложь близким, резкие изменения в чертах характера, наличие специфического запаха перегара в рабочее время, а также формирование абстинентного синдрома, требующего утреннего приема новой дозы алкоголя для облегчения самочувствия.