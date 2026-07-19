72 случая заражения, две смерти: что известно о вспышке легионеллеза в США

В Нью-Йорке зафиксировали вспышку «болезни легионеров» (легионеллеза) в районе Верхний Ист-Сайд на Манхэттене. По данным The New York Post (NYP), в результате заражения уже умерли два человека. Всего подтверждено 72 случая заболевания, 50 пациентов госпитализировали, еще девять остаются под наблюдением врачей.

Как отмечается издание, жертвы вспышки проживали в Верхнем Ист-Сайде и были связаны с очагами инфекции в районах Карнеги-Хилл и Йорквелл.

Легионеллез представляет собой острую инфекционную болезнь, вызываемую бактериями рода Legionella. Заболевание протекает в двух основных формах: тяжелая пневмония («болезнь легионеров») и острое респираторное заболевание без пневмонии, напоминающее грипп (лихорадка Понтиак).

Врачи напомнили, что инфекция передается воздушно-капельным путем при вдыхании мельчайших капель воды (аэрозоля), зараженных легионеллами. Основными источниками опасности служат системы кондиционирования, душевые головки, джакузи, фонтаны и другие искусственные водные системы, которые обслуживаются ненадлежащим образом.

Ранее сообщалось, что в 27 штатах США отозвали салат айсберг из‑за паразита, вызывающего «взрывную диарею».