Почему зубная боль в самолете может быть опаснее, чем кажется — ответы стоматолога
gazeta.ru: перепады давления при перелете могут вызывать зубную боль
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Перед авиаперелетом стоит обратить особое внимание на зубы. В комментарии «Газете.Ru» стоматолог Анна Мануйлова предупредила, что перепады давления в салоне могут вызвать бародонталгию — острую боль из-за расширения или сжатия газа в замкнутых полостях зуба. Особенно рискованно, если есть невылеченный кариес, старые негерметичные пломбы или скрытое воспаление корня.
Также врач не рекомендует лететь в первые 3-5 дней после установки имплантов или удаления зуба — высок риск кровотечений и осложнений из-за перепадов давления.
Мануйлова напомнила, что проблемный зуб можно распознать по пульсирующей боли, дискомфорту при накусывании, реакции на горячее или холодное. А если появилась припухлость, свищ на десне или кровоточивость — нужно срочно обращаться к врачу.
Оптимально посетить стоматолога минимум за две недели до вылета. Врач проведет осмотр, рентген-диагностику, проверит пломбы и сделает профессиональную чистку. Если боль застала в полете, можно принять ибупрофен, очистить межзубные промежутки и прополоскать рот водой комнатной температуры. Но нельзя греть больное место, использовать согревающие компрессы, полоскать крепким алкоголем или прикладывать таблетки к десне.
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