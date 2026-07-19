Как освободить антресоли и помочь планете за один час — расскажут на экоакции в Химках

В четверг, 23 июля, в Химках пройдет вечерняя экоакция по раздельному сбору вторсырья. Жители смогут освободить антресоли с пользой для планеты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организатором акции выступает волонтерский экологический проект «5 правил». Принимают не только привычные пластик, бумагу, стекло и тетрапак, но и необычные предметы: сломанные зонты, пластиковые ручки и фломастеры, вышедшую из строя бижутерию, яичную скорлупу, вспененный полистирол, одеяла, пледы, битую керамику и железные крышки от бутылок.

Для посетителей организуют зону шеринга — здесь можно обменяться полезными вещами, подарив им вторую жизнь.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил, что в округе растет число экологических акций, субботников и инициатив, в которых участвуют жители, волонтеры и общественные организации. Такие проекты формируют культуру ответственного отношения к природе.

Акция состоится 23 июля с 19:00 мск до 20:00 мск по адресу: ул. Германа Титова, 14/1 (4-й подъезд). Участие бесплатное.

Ранее стало известно, где в Подмосковье занимаются сбором шин.