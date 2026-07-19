«Я полюбила преподавание»: стало известно, кем работает уехавшая из РФ дочь Машкова

Мария Машкова, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова, рассказала о новой жизни в Соединенных Штатах, пишет Super. 41-летняя актриса, которая уже несколько лет живет в Америке, поделилась в личном блоге неожиданным открытием: она стала преподавателем актерского мастерства.

Мария работает в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии, где учит детей основам сценического искусства. По ее словам, работа с детьми стала для нее настоящим откровением. Актриса призналась, что не предполагала, что так сильно полюбит преподавание.

«Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии. Я близко знакомлюсь с новой версией себя — педагогом по актерскому мастерству», — отметила Машкова.

Она добавила, что дети стали ее главным вдохновением, а атмосфера в коллективе очень приятная и творческая.

Мария все чаще размышляет о том, что жизнь после 40 лет вполне может начаться заново. Переезд в США и смена профессии, говорила артистка, стали для нее возможностью переосмыслить свои цели и найти новое призвание.

Ранее Мария Машкова опубликовала кадры с необычной фотосессии вместе с 14-летней дочерью.