В Роспотребнадзоре назвали три признака качественной воды в бутылке

Перед покупкой бутилированной воды достаточно оценить три параметра, чтобы не сомневаться в ее качестве. Советы по выбору дали в Роспотребнадзоре, а врачи тем временем предупредили о другом летнем хите — мороженом, которое в медицинском смысле полезным не бывает вовсе.

Роспотребнадзор выпустил памятку, которая поможет покупателям ориентироваться среди полок с водой. В ведомстве рекомендуют обращать внимание на три вещи: маркировку, состояние упаковки и этикетку.

Первое, что стоит сделать, — найти на бутылке квадратный Data Matrix код. Сканирование через приложение «Честный знак» покажет, легален ли товар, кто его произвел, когда истекает срок годности и что именно входит в состав. Далее следует осмотреть крышку — она должна быть плотно закрыта, а защитное кольцо или пломба обязаны оставаться целыми. На этикетке, в свою очередь, обязаны присутствовать регистрационные данные производителя, сведения об источнике, химическом составе и категории воды (питьевая, лечебная или столовая). Сама жидкость должна быть прозрачной, без осадка и посторонних включений.

Параллельно с этим врачи напомнили о правилах выбора мороженого. Эндокринолог из Европейского медицинского центра (EMC) отметила, что полностью полезного варианта этого десерта в природе не существует, ведь в нем традиционно есть сахар, жиры и калории. Тем не менее наиболее безвредным специалист назвала классическое молочное или сливочное мороженое с максимально кратким составом.