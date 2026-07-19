Названа причина смерти тележурналиста Сергея Шолохова

В субботу, 18 июля, стало известно о смерти известного российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова. Ему было 67 лет. О трагедии сообщил его пасынок, шоумен Всеволод Москвин.

Как пишет ТАСС со ссылкой на знакомых Шолохова, причиной смерти стала продолжительная болезнь. В последние годы состояние журналиста было очень тяжелым, он долго и мучительно боролся с недугом.

Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Свою карьеру он начал на Ленинградском телевидении в 1987 году. Именно там он нашел свое призвание и стал одним из самых узнаваемых лиц на экране.

Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо», в которой он поднимал острые социальные и культурные темы. Позже он вел программу «Тихий дом», посвященную кинематографу и культуре, где его глубокие интервью с деятелями искусства ценили зрители и коллеги.

За свою долгую карьеру Шолохов не только стоял у микрофона, но и занимал руководящие должности. Он был заместителем председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», а также возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура». Он освещал крупнейшие кинофестивали, входил в состав жюри российских и международных смотров, продюсировал документальные фильмы о выдающихся деятелях отечественного кинематографа.

В июле 2022 года супруга Шолохова — Татьяна Москвина, умерла от осложнений после операции. Шолохов тяжело переживал эту утрату.

Ранее стала известна причина смерти вдовы ведущего КВН Александра Маслякова.