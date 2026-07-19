Кардиолог предупредил об опасности отмены препаратов от давления

Самовольная отмена препаратов от давления — самый короткий путь от хорошего самочувствия к инсульту, пишет «Царьград» со ссылкой на кардиолога Алексея Смирнова. По его словам, пациенты часто перестают пить таблетки, когда давление нормализуется, и через несколько месяцев оказываются в больнице с кризом или инсультом.

Врач подчеркивает: нормальные показатели достигаются именно благодаря терапии, а не потому, что гипертония «прошла» за неделю. Препараты не устраняют болезнь навсегда — они лишь ежедневно поддерживают сосуды в безопасном состоянии. Если прекратить прием, болезнь вернется, часто с резкими скачками давления.

Особенно рискованно чередовать периоды приема и непостоянства: неделя с таблетками, неделя без, самостоятельная смена доз. Организм не понимает, чего от него хотят, сосуды испытывают резкие колебания, а риск инсульта, инфаркта и повреждения глаз и почек возрастает.

Симптомы криза — высокие показатели тонометра, головная боль, тошнота, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами. При их появлении нужно немедленно обратиться к врачу.

Как правильно корректировать лечение? Любое изменение схемы — только по согласованию с врачом, отмечает Смирнов. Чтобы уменьшить количество лекарств, нужны данные: дневник давления, анализы, информация о весе и активности. Поэтапное снижение доз возможно только на фоне реальных изменений образа жизни — снижения веса, физической активности, отказа от курения.

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