Взрывы на морском терминале: украинские беспилотники нанесли удар по международным танкерам

В акватории Черного моря два морских судна подверглись атаке дронов во время погрузки нефтяного сырья. Благодаря оперативным действиям и конструктивным особенностям судов, пострадавших нет, а экологического бедствия удалось избежать, пишет ТАСС.

Обстоятельства воздушной атаки

В воскресенье, 19 июля, в ходе плановых погрузочных мероприятий на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была зафиксирована целенаправленная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает информационное агентство ТАСС, инцидент произошел в районе выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-3. Воздушному удару подверглись два крупных морских танкера — ASIA, осуществлявший прием сырья компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и NISSOS IOS, загружавший нефть консорциума «Кашаган Б. В.» и компании «Матен» (АО НК «Казмунайгаз»).

Состояние экипажей и повреждения судов

По официальным сведениям, опубликованным РИА «Новости», атакованные танкеры выполняли рейсы под флагами Либерии и Маршалловых островов, а их команды состояли из иностранных специалистов. В руководстве консорциума подчеркнули, что в результате инцидента никто из сотрудников КТК и членов экипажей не пострадал, экстренная медицинская помощь людям не потребовалась. Оба морских судна полностью сохранили плавучесть. В настоящее время на объектах работают профильные специалисты, которые проводят детальную оценку полученных повреждений и технического состояния конструкций.

Последствия для инфраструктуры терминала

В связи с произошедшим инцидентом и необходимостью обеспечения безопасности технологические процессы по наливу нефти на терминале были временно заблокированы. В КТК особо отметили, что герметичность грузовых отсеков не была нарушена, благодаря чему экологической катастрофы и масштабного разлива нефтепродуктов в черноморскую акваторию удалось избежать.