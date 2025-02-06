В Хотьково задержали мужчину, который разгуливал с ножами по торговому центру
Мужчину, который разгуливал с ножами по ТЦ, задержали в Хотьково
Фото: [ГУ Росгвардии по МО]
В Сергиево-Посадском округе задержали мужчину, который разгуливал по территории торгового центра с кухонными ножами. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Московской области.
В ходе патрулирования сотрудники ведомства получили сообщение о том, что в ТЦ в Хотьково заметили мужчину с предметами, по внешним признакам схожими с ножами.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителя. Им оказался местный житель в возрасте 53 лет. Выяснилось, что мужчина украл из супермаркета два кухонных ножа и, держа их в руках, свободно перемещался по территории ТЦ.
Жителя доставили в отдел полиции. Похищенные ножи вернули в магазин. По факту случившегося проводится проверка.