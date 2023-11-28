В Индии спасатели пробились к рабочим, на две недели застрявшим в обрушившемся тоннеле

Спасатели пробились сквозь завалы, из-за которых 41 человек оказался запертым в индийском туннеле более чем на две недели, передает Sky News.

Ожидается, что рабочих будут вытаскивать по одному на колесных носилках через трубу шириной в три фута. На всю операцию должно уйти несколько часов.

Возле места аварии выстроились десятки машин скорой. Первую помощь спасенным окажут на месте, а затем транспортируют в больницу, расположенную в 30 км.

Низкооплачиваемые рабочие из беднейших штатов Индии застряли в трехмильном (4,5 км) автодорожном тоннеле в Уттаракханде с 12 ноября. Они получали еду, воду, кислород и лекарства через трубу.