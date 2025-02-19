В Индии свыше 30 футбольных болельщиков получили травмы из-за взрыва петард

Свыше 30 человек получили травмы в результате взрыва петард перед началом футбольного матча в индийском Малаппураме. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Взрывы произошли рядом с трибуной, где находились зрители, и искры попали на зрителей. Пострадавшие были немедленно отправлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. В данный момент полиция проводит расследование на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что Индия и США достигли соглашения о совместном производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin и бронетранспортеров Stryker, которое будет организовано на территории Индии.