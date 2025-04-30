В индийской Калькутте минимум 14 человек погибли при пожаре в отеле

В Калькутте загорелся отель Rituraj, расположенный в самом центре города. При инциденте погибли не менее 14 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В центре индийской Калькутты произошел пожар. Там вспыхнуло пламя в гостинице Rituraj.

«Было обнаружено 14 тел, и несколько человек спасены. Также сформирована специальная группа для расследования», — указали журналисты.

Причины возгорания пока не известны. Местные официальные лица призвали тщательно расследовать инцидент, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем.

Ранее сообщалось, что на границе Индии и Пакистана начались перестрелки военных. Конфликт разгорается на спорной территории Джамму и Кашмир. Боестолкновения стали следствием теракта, во время которого террористы расстреливали немусульман в Индии. Дели считает, что за нападением стоят пакистанские спецслужбы.