Mash: на границе Индии и Пакистана начались боестолкновения

По данным телеграм-канала Mash, в районе международной границы Индии и Пакистана в Джамму начались боестолкновения — во вторник там раздалась стрельба.

На данный момент других подробностей не приводится. Напомним, что во вторник индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о том, что дает военным полную свободу в выборе целей, методов и сроков для ответа на действия Пакистана.

Конфликт начался еще 22 апреля — тогда боевики «Кашмирского сопротивления» расстреляли туристов из Индии в двух штатах — Кашмир и Джамму. Тогда сообщалось о том, что в результате инцидента погибло 30 человек, среди которых были и военные ВВС и индийского флота. По слова выживших, нападавшие узнавали их имена и уточняли религию, а потом расстреливали немусульман, уточняют журналисты.

Ранее сообщалось о том, что Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии.