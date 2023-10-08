В Иране назвали предполагаемый срок окончания израильского конфликта
Фото: [©Вячеслав Татаровский/РИА Новости]
По словам бывшего командующего одного из подразделений иранской армии Хосейна Канаани Могаддама, активные боевые действия между Израилем и Палестиной продлятся примерно 10 дней. Об этом сообщает РИА новости.
Он добавил, что после этого при посредничестве США и Египта вероятно перемирие между сторонами.
По мнению эксперта, в любом случае одним из условий перемирия является то, чтобы стороны остались на своих местах до выяснения дальнейших действий по договору о перемирии.