В Иркутской области 19-летний парень готовился к массовому убийству

В городе Железногорске-Илимском Иркутской области задержан 19-летний парень, замышлявший массовое убийство. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что изначально он планировал совершить налет на магазин оружия, а после этого устроить расстрел в общественном месте.

Добавляется, что преступник нигде не работал и не учился, тем не менее искал в Интернете информацию, как убивать людей.

Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации», подразумевающее до 20 лет заключения.