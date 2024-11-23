В Ирландии больше 60 тыс. домохозяйств остались без электричества из-за шторма «Берт»

Шторм «Берт» обрушился на западное побережье Ирландии, сообщило агентство RTE. По информации источника, стихия лишила электричества более 60 тыс. домохозяйств.

Отмечается, что особенно сильно пострадали графства Голуэй и Корк. Там введено штормовое предупреждение «красного» уровня.

Сильные ливневые дожди, сопутствующие шторму, могут вызвать наводнения. В соседней Шотландии и на севере Англии фиксируются снегопады и обледенение дорог, из-за чего у жителей возникают дополнительные трудности при передвижении.

Кроме того, в Великобритании на большей части территории действует «желтый» уровень опасности в связи с сильным дождем и ветром. Сообщается об ограничении движения по автотрассам. Некоторые маршруты поездов ScotRail в связи с непогодой отменены.

Власти советуют жителям соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома до улучшения погодных условий.

Ранее «Подмосковье сегодня» рассказало о последствиях непогоды в Москве и Московской области.