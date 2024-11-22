Шторм валил деревья и рушил дома, есть погибший: все о последствиях стихии в Москве и Подмосковье

Шторм обрушился на Москву и Подмосковье вечером 21 ноября, порывы ветра достигали 25 м/с. В результате непогоды пострадали люди, известно об одной погибшей. О последствиях буйства стихии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что известно о пострадавших

За сутки в столице выпало 44% от месячной нормы осадков, в Московской области — 102%, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сильный ветер валил деревья, торговые палатки, повредил козырьки магазинов и не только, обвалилась обшивка дома на Большой Набережной улице, в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности.

Утром 22 ноября экстренные службы сообщили о 15 рухнувших деревьях в городе, 9 повреждениях машин и 4 пострадавших. Mash заявил о 8 жителях Москвы и Подмосковья, обратившихся за медпомощью после урагана. В числе пострадавших 16-летняя девушка, которую во время прогулки в Измайловском парке ударила по голове толстая ветка. Телеграм-канал Baza пишет, что несовершеннолетнюю госпитализировали с подозрением на легкое сотрясение. Аналогичная ситуацию с ударом веткой по голове произошла с другой молодой москвичкой.

Помощь «скорой» понадобилась 66-летней жительнице района Печатники, отправившейся в магазин во время буйства непогоды. Ей повредило руку. Травму головы в районе Покровское-Стрешнево получил автомобилист, находившийся в машине в момент, когда на нее упало дерево. По данным SHOT, помощь пострадавшим была оказана на месте, госпитализация не понадобилась.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

Кошмар в Подольске

Трагедией шторм обернулся в подмосковном Подольске — на территории промышленного парка в Гривно. Находившаяся во время шторма в «курилке» 22-летняя сотрудница Ozon Алина, приехавшая на заработки из Башкирии, погибла — сильный ветер уронил на нее металлический павильон. От полученных травм девушка скончалась на месте, сообщили в прокуратуре Московской области. Mash пишет, что смерть наступила до приезда «скорой», коллеги пытались помочь Алине, но конструкция оказалась слишком тяжелой. ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обстоятельства трагедии устанавливаются.

На выходных жителей Москвы и Подмосковья ожидают похолодание и мокрый снег. Ранее синоптик Ильин дал подробный прогноз погоды в регионе на 23 и 24 ноября.